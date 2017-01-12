12.01.2017 | 13:44

Участники вокально-эстрадной студии «Рыжий кот» при детской школе искусств имени Юрия Яничкина подарили пензенцам «Свечу Рождества». Так они назвали свою новую программу.

«Этот концерт подобен домашнему. Он рассчитан на мам, пап, бабушек, дедушек, сестренок и братишек участников. Мы хотим поздравить их с Новым годом, Рождеством и наступающим старым Новым годом», - рассказала руководитель студии «Рыжий кот» Людмила Петряшева.

Программа концерта включала в себя 16 номеров. Участники студии исполнили несколько новых песен и, конечно же, те, которые уже давно полюбились слушателям. С ними юные артисты участвовали в многочисленных международных конкурсах и занимали призовые места.

«Работа в ансамбле подразумевает развитие каждого ребенка. Это дает детям чувство уверенности, учит переживать друг за друга, укрепляет социальный статус», - отметила Людмила Петряшева.

На сцену вышли не все участники студии «Рыжий кот». Несколько юных артистов простудились. Но планируется, что уже в феврале творческий коллектив выступит в полном составе (это 35 человек) с новым концертом, посвященным Дню защитника Отечества.