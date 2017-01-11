11.01.2017 | 09:22

В 2017 году Пензенская областная картинная галерея имени К. А. Савицкого отметит юбилей – музею исполнится 125 лет.

Сотрудники галереи уже начали подготовку к первому крупному проекту в этом году – выставке работ Ивана Шишкина. Мероприятие приурочено к 185-летию со дня рождения художника.

«Следует отметить, что в фондах нашей галереи хранится богатейшее собрание его уникальных произведений. В экспозиции будут представлены живописные полотна, этюды, графика Шишкина», - сообщили в Управлении культуры и архива Пензенской области.

В настоящее время администрация и специалисты музея разрабатывают необычные формы открытия и последующей работы экспозиции.