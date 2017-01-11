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Культура | Новогодние елки в драмтеатре посетили 28 тысяч человек

11.01.2017|09:23
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В Пензенском областном драматическом театре имени А. В. Луначарского подвели итоги новогодней кампании.

С 24 декабря по 9 января на праздничных представлениях побывали 28 тысяч детей и взрослых. Они стали участниками игровой программы «Новогодний бал Деда Мороза» и увидели на сцене сказку «Щелкунчик».

«В этот раз у актеров, занятых в сказке, работа было особо непростой: в спектакле «Щелкунчик» они не произносят почти ни одного слова, весь сюжет передается через пластику и танец, да к тому же работали они одним составом. Все выдержали это испытание с честью: зрители, и большие, и маленькие, приняли спектакль с восторгом, а пользователи соцсетей называли «Щелкунчика» одной из лучших новогодних сказок в истории театра», - сообщается на сайте учреждения культуры.

Три елки в этом году были благотворительными: для детей войны, Губернаторская и Архиерейская. Их посетило в общей сложности более двух тысяч зрителей.

Еще три вечера - 28, 29 и 30 декабря - проходили театрализованные танцевальные вечера в стиле ретро для взрослых гостей. А 4, 5 и 6 января на малой сцене состоялись развлекательно-познавательные вечера под названием «Зимняя встреча в театре».

В ближайшую пятницу, 13 января, труппа возобновит показ ежедневных вечерних спектаклей.

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