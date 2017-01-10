10.01.2017 | 15:40

Для ребят из православных воскресных школ, воспитанников интернатов и социальных центров устроили архиерейскую елку. Пензенская епархия совместно с благотворительным фондом «Покров» пригласила всех на праздник с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами.

Новогодние презенты приготовили не только для пришедших на елку, пакеты отправятся и в детские дома. Помогали их собирать и предприниматели, и неравнодушные пензенцы.

«Мы размещали объявления в социальных сетях с просьбой принести подарки, и люди откликались», - рассказала волонтер благотворительного фонда «Покров» Наталья Шумилова.

Девочка из кичкилейского социального центра Анна Гордеева в Рождество мечтала о подарке, который нельзя взять в руки.

«Я хочу скорее вернуться домой», - призналась девочка.

«Молитвы детей - самое чистое, что есть на земле. Их умы еще не отягощены лукавством и желанием выгоды, поэтому Господь им всегда помогает», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

О том, что в жизни есть место чудесам и волшебству, ребятам рассказали и актеры драматического театра в сказке «Щелкунчик».