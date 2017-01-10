25 января, в день рождения Владимира Высоцкого, в Пензе пройдет фестиваль, посвященный творчеству известного барда.
Мероприятие состоится в областной филармонии. Его начало запланировано на 19:00.
Как сообщили в пресс-службе областного правительства, песни Высоцкого прозвучат в исполнении пензенских музыкантов и гостей концерта.
На сцене выступят группы Nocomments, «Случайные люди», ансамбль Stargorod, муниципальный духовой оркестр, Дмитрий Букин, Анатолий Николаев, Татьяна Стаильская, Екатерина Бородина и Тимофей Николаев.
Филармония это слишком большая площадка для Высоцкого. Это раньше его почитали, а сейчас забыли совсем. Может и придут несколько возрастных почитателей и верных адептов его творчества.