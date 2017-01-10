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Культура | В Пензе состоится фестиваль, посвященный творчеству Высоцкого

10.01.2017|17:23
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25 января, в день рождения Владимира Высоцкого, в Пензе пройдет фестиваль, посвященный творчеству известного барда.

Мероприятие состоится в областной филармонии. Его начало запланировано на 19:00.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, песни Высоцкого прозвучат в исполнении пензенских музыкантов и гостей концерта.

На сцене выступят группы Nocomments, «Случайные люди», ансамбль Stargorod, муниципальный духовой оркестр, Дмитрий Букин, Анатолий Николаев, Татьяна Стаильская, Екатерина Бородина и Тимофей Николаев.

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Гость|10.01.2017 17:34|

Филармония это слишком большая площадка для Высоцкого. Это раньше его почитали, а сейчас забыли совсем. Может и придут несколько возрастных почитателей и верных адептов его творчества.

Гость|10.01.2017 17:40|

Шилов с гитарой притаранит

Гость|10.01.2017 18:14|

Гость писал(a):

Филармония это слишком большая площадка для Высоцкого. Это раньше его почитали, а сейчас забыли совсем. Может и придут несколько возрастных почитателей и верных адептов его творчества.
Не приходи, существо из абортария! Ни в коем случае!

Гость|10.01.2017 18:19|

Это ты Шилову советуешь?

Гость|10.01.2017 18:29|

Гость писал(a):

Не приходи, существо
Ну вот ещё фанатичный поклонник выискался. Никто не отрицает, что в СССР, когда не было интернета и появились магнитофоны, все сушали песни Высоцкого, периписывали их друг у друга. Но ведь Высоцкий был пьяница, а потом и наркоманом стал, даже в фильме "Высоцкий" он ампулы с наркотиком ласково называл Лекарство.

Имя: Гость
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