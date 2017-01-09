09.01.2017 | 17:13

В Центре культуры и досуга состоялся спектакль «Да здравствует любовь!». Автор и главная героиня постановки Вера Фейнина получила цветы еще до начала постановки.

«Там очень много личного, даже маме не разрешила присутствовать. Боюсь, что она будет плакать. Это ее история любви», - рассказала Вера Фейгина.

Вера Александровна не впервые на сцене. Начальнику городского управления культуры много приходилось стоять перед зрителями и как артистке. Но в этот раз волнение было особым. В основе композиции стихи ее самой и отца - пензенского поэта Александра Петрушкова.

Мужскую роль исполнил известный актер Владимир Литвинов.

«Каждый раз, когда выходишь, волнение бесконечное. Тем более что это не совсем мой формат», - отметил артист.

Поддержать главных героев пришел мэр Виктор Кувайцев.

«На примере этого проекта можно увидеть, что у нас в городе живут люди, сочувствующие другим, ведь спектакль благотворительный», - отметил он.

Постановка сразу захватывает зрителя, заставляет напряженно следить за тем, что происходит на сцене, сопереживать главным героям. Их внутренний мир богат и созвучен всем, кто присоединяется к лозунгу «Да здравствует любовь».