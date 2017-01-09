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Культура | В филармонии состоялся концерт хора под управлением В. Каширского

09.01.2017|16:49
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В Органном зале областной филармонии состоялся рождественский концерт. По многолетней традиции выступление готовил академический хор под управлением Владимира Каширского.

Несколько десятков пензенцев пришли послушать духовные песнопения, произведения советской эстрады и русские народные. Артисты включили в программу рождественского концерта лучшее как традиционный подарок, которого зрители ждут каждый год.

«Мы не изменяем этой традиции много лет. Самое главное, что людям нравится, как мы работаем», - подчеркнул Владимир Каширский.

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