09.01.2017 | 16:49

В Органном зале областной филармонии состоялся рождественский концерт. По многолетней традиции выступление готовил академический хор под управлением Владимира Каширского.

Несколько десятков пензенцев пришли послушать духовные песнопения, произведения советской эстрады и русские народные. Артисты включили в программу рождественского концерта лучшее как традиционный подарок, которого зрители ждут каждый год.

«Мы не изменяем этой традиции много лет. Самое главное, что людям нравится, как мы работаем», - подчеркнул Владимир Каширский.