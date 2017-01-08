08.01.2017 | 12:16

В детской школе искусств «Лира» состоялась ежегодная творческая встреча юных музыкантов и художников. Такие мероприятия традиционно проходят в дни зимних каникул. В этот раз встречу под названием «Давайте сохраним» приурочили к Году экологии в России.

«Все картины будут показывать красоту природы, а юные музыканты станут доступными им средствами рассказывать о них», - сообщил директор ДШИ «Лира» Виктор Гвоздев

Кстати, в синтезе двух искусств нет ничего особенного. Наряду с художниками многие великие композиторы рассказывали о природе с помощью музыки. Достаточно вспомнить Антонио Вивальди и его «Времена года». Правда, в этом зале звучали произведения попроще.

«Мы выбрали пьесу «Хитрый еж», потому что она нам очень понравилась. К тому же она подходит к картине Никиты», - рассказала воспитанница ДШИ «Лира» Алина Забродина.

«Пьеса веселая и задорная, под нее хочется танцевать», - добавил воспитанник «Лиры» Петр Рожков.

Картину под названием «Еж» нарисовал воспитанник художественной школы № 3 Никита Рожков. На создание полотна его вдохновила встреча с этим животным.

«Ежики едят яйца птиц, живут в заброшенных норах грызунов», - сообщил Никита.

Следующая встреча художников и музыкантов состоится в начале 2018 года.