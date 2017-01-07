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Культура | На станции юных техников № 1 подвели итоги городского фотоконкурса

07.01.2017|11:39
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Подведение итогов городского конкурса юных фотографов на станции юных техников № 1 превратилось в большой новогодний праздник.

Торжественное мероприятие началось с праздничной сказки с участием Деда Мороза и Снегурочки.

Сам конкурс фоторабот носил название «Я вижу мир». Ребята из 15 школ Пензы и нескольких учреждений дополнительного образования представили на суд жюри более 200 разнообразных снимков.

Участники запечатлели многие яркие моменты своей жизни. Там и любимые животные, и природа, и сами авторы.

«Я люблю фотографировать природу, людей. Главное - не снимать против солнца. Также нужно поставить камеру так, чтобы была хорошая резкость», - рассказала участница конкурса Анна Гусенкова.

Директор станции юных техников № 1 Владимир Григорьев отметил, что этому конкурсу уже много лет, но в последние годы он сильно изменился.

«Раньше детей учили проявлять фотографии, закреплять, выбирать пленку с определенными единицами чувствительности. В 2000-е годы появился Polaroid, это казалось чем-то удивительным», - вспомнил Владимир Григорьев.

Современные фото сделаны на цифровые камеры, работе с ними тоже нужно учиться. По итогам конкурса «Я вижу мир» победителей и призеров назвали в трех возрастных группах.

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