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Культура | Актер В. Литвинов сыграет в пензенском благотворительном спектакле

06.01.2017|16:23
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В свободное от основной работы время начальник Управления культуры Пензы Вера Фейгина занимается подготовкой спектакля «Да здравствует любовь!».

Это история отношений двух небезразличных друг к другу людей. Откровенный разговор - попытка найти ту тонкую нить, которая связывает родственные души.

Постановка призвана показать зрителю, как можно научиться надеяться, верить, терпеть, прощать и, конечно же, любить. Именно об этом стихи Веры Фейгиной и ее отца Александра Петрушкова, которые легли в основу лирической композиции.

«Заслуженный артист России Владимир Литвинов, посмотрев материал, сказал: «Как я люблю провинцию. Все так душевно и искренне». После чего он дал согласие на участие в этом проекте», - рассказала Вера Фейгина.

Премьера лирической постановки «Да здравствует любовь!» состоится 8 января в 17:00 в большом зале Центра культуры и досуга Пензы.

Все сборы от благотворительного спектакля будут направлены на лечение юных пензенцев, страдающих детским церебральным параличом.

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