05.01.2017 | 15:53

На балет по сказке Шарля Перро «Золушка» в киноконцертном зале «Пенза» взрослых пришло больше, чем детей.

«Новый год, я жду чудес. Это моя любимая сказка», - поделилась один из зрителей.

«Мы еще детство не забыли», - признался другой пензенец, пришедший на балет.

Это первые в 2017-м гастроли иногороднего коллектива. Открыла сезон труппа «Классического русского балета» из Москвы.

Коллектив создан 13 лет назад. В его репертуаре в основном балеты из так называемого классического наследия, золотого фонда. Среди них «Золушка» на музыку Сергея Прокофьева. Композитор писал ее в годы Великой Отечественной.

Премьера состоялась в ноябре 1946-го. И с того времени балет не сходит со сцены. История превращения бедной девушки в принцессу волнует публику.