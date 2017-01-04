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Культура | Ветераны, студенты и школьники обсудили фильм «28 панфиловцев»

04.01.2017|14:46
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Резонанс, вызванный выходом на экраны фильма «28 панфиловцев», собрал в Доме молодежи ветеранов, студентов, школьников. Им было о чем поговорить и даже поспорить: увиденное будоражит.

Мнение очевидцев тех событий усиливало впечатление от просмотра картины. Так, ветеран Владимир Керханаджев, который пришел на встречу, бил фашистов под Сталинградом и Курском.

«Я помню 1941 год, тогда не было воинских званий, а в фильме говорят: «Товарищ капитан, товарищ майор». Но это мелочи. Лично у меня о картине сложилось более-менее нормальное мнение, потому что в ней много правды», - отметил Владимир Керханаджев.

«Я посмотрел этот фильм на одном дыхании и очень пожалел, что с нами - а всего было 35 ветеранов - в зале были только три зрителя. Молодые ребята взяли с собой попкорн, но даже не притронулись к нему. Когда эти парни вышли из зала, выбросили его в урну», - рассказал председатель областного совета ветеранов Сергей Цыгвинцев.

Участники встречи говорили, что попытки очернить события, о которых идет речь в картине, - это кощунство.

«Когда мы смотрели, девочки плакали. Фильм потрясающий. Казалось, что мы сами находимся в этих окопах. Даже в шутках была такая правда, что мы не знали, смеяться или плакать», - призналась молодая пензячка.

Все участники обсуждения сошлись во мнении, что фильм «28 панфиловцев» должен посмотреть каждый уважающий историю своей страны.

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Гость|04.01.2017 18:21|

Очередное патриотическое вранье! Позорище.

Гость|04.01.2017 18:26|

penzainform.ru писал(a):

нормальное мнение, потому что в ней много правды»,
Ну не знаю, не знаю. Там танков немецких было тьма тьмущая, но когда они шли на окопы, то ни разу не выстрелили. Хотя по воспоминаниям фашистских танкистов, у них перед атакой всегда была разведка и первым делом подавление орудий и пулемётов.

Гость|04.01.2017 18:27|

Гость писал(a):

Очередное патриотическое вранье! Позорище.
В Америку езжай, там тебе покажут правду.

Гость|04.01.2017 18:30|

penzainform.ru писал(a):

«Я помню 1941 год, тогда не было воинских званий, а в фильме говорят: «Товарищ капитан, товарищ майор».
Он точно ветеран?

Имя: Гость
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