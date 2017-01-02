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Культура | В библиотеке им. Лермонтова состоялся творческий вечер Валерия Яшина

02.01.2017|14:20
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Известный пензенский пианист, заслуженный артист России и преподаватель Валерий Яшин пригласил на свой творческий вечер всех любителей классической музыки.

«Я сыграю несколько вальсов Шопена, а также расскажу об этом жанре, откуда он пришел к нам», - сообщил Валерий Яшин.

Выступал Валерий Авенирович не один. Также перед зрителями предстал студент пензенского колледжа искусств, солист губернаторской симфонической капеллы Степан Волков. Молодой человек искренне рад такому творческому союзу.

«Я перенимаю множество тонкостей. Валерий Авенирович дает ценные советы», - отметил Степан.

Музыкальная встреча «Валерий Яшин приглашает» прошла в библиотеке имени М. Ю. Лермонтова.

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