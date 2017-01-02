02.01.2017 | 09:55

В Бековском краеведческом музее открылась экспозиция елочных украшений второй половины прошлого столетия, изготовленных в 1950 - 2000-х годах. Она будет действовать до 16 января.

Кроме того, 6 января в музее запланирована познавательная беседа «Волшебный праздник Новый год!», которая начнется в 11:00. А 10 января в это же время начнется мероприятие «Новогодний калейдоскоп».

Входным билетом на выставку послужат принесенные посетителями елочные украшения и новогодние поздравительные открытки в отличном состоянии 1960 - 2000 годов.

«Часы работы музея для посетителей - с 10:00 до 16:00. 3 и 7 января - выходные дни», - сообщает районная газета «Бековский вестник».