01.01.2017 | 17:30

Супруги Анна и Алексей Пантелеевы из Москвы привезли в Пензу странное кино. Молодые люди снимают фильмы авторские, так называемые мотивационные, то есть подталкивающие людей к совершению поступков, к поиску жизненных решений.

«Зрители пишут, что после просмотра фильмов их жизнь изменилась. Кто-то открыл свой бизнес, хотя раньше не решался», - рассказал Алексей Пантелеев.

До пензяков фильм «Фонтан счастья» видели только в Москве и Санкт-Петербурге. Пантелеевы утверждают, что легко собирали на показах тысячные залы. В нашем городе на премьеру, состоявшуюся в одном из арт-клубов, пришли всего несколько человек. У них была возможность не только посмотреть кино, но и пообщаться с режиссерами, пофилософствовать.

«Фонтан счастья» - лента о том, как правильно мечтать, ставить грандиозные цели и при этом быть довольным собой и жизнью. Ответы на сложные вопросы дают известные в России люди.

За один вечер посмотреть все серии «Фонтана счастья» не успели. Желающих пригласили прийти на следующий день.