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Культура | Молодые режиссеры из Москвы привезли в Пензу мотивационное кино

01.01.2017|17:30
Печать

Супруги Анна и Алексей Пантелеевы из Москвы привезли в Пензу странное кино. Молодые люди снимают фильмы авторские, так называемые мотивационные, то есть подталкивающие людей к совершению поступков, к поиску жизненных решений.

«Зрители пишут, что после просмотра фильмов их жизнь изменилась. Кто-то открыл свой бизнес, хотя раньше не решался», - рассказал Алексей Пантелеев.

До пензяков фильм «Фонтан счастья» видели только в Москве и Санкт-Петербурге. Пантелеевы утверждают, что легко собирали на показах тысячные залы. В нашем городе на премьеру, состоявшуюся в одном из арт-клубов, пришли всего несколько человек. У них была возможность не только посмотреть кино, но и пообщаться с режиссерами, пофилософствовать.

«Фонтан счастья» - лента о том, как правильно мечтать, ставить грандиозные цели и при этом быть довольным собой и жизнью. Ответы на сложные вопросы дают известные в России люди.

За один вечер посмотреть все серии «Фонтана счастья» не успели. Желающих пригласили прийти на следующий день.

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Гость|01.01.2017 18:19|

Посмотрел их кино - захотел в туалет...вот что значит мотивационное кино ))

Гость|01.01.2017 18:35|

penzainform.ru писал(a):

как правильно мечтать
ага

Гость|01.01.2017 18:36|

penzainform.ru писал(a):

как правильно мечтать
penzainform.ru писал(a):
как правильно мечтать
как правильно

хорошая постановка вопроса

все по плану

тернет отключат

мечтайте

Гость|01.01.2017 18:43|

только мечтать и остаеться

больше сдесь ничего нельзя делатьь

да и недадут

даже квадрокоптер непринесетна порог дома пиццу или посылку с почты

а дороги с подогревом вообще никогда несделают

снег то чистить выходить кому то надо

Имя: Гость
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