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Культура | В Губернаторском доме открылась выставка картин Михаила Калинина

30.12.2016|18:10
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В Губернаторском доме в рамках проекта «Вернисаж дебютантов» представлены картины Михаила Калинина.

«Персональная выставка в Пензенской картинной галерее - это знак качества, определенный бренд. Это говорит об уровне художника», - подчеркнул директор Пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный.

Всего в экспозиции полсотни работ. Над ними трудились семь молодых местных художников.

«Вне зависимости от того, какая техника использовалась при написании картины, пензенская школа хорошо проглядывается», - уточнил Кирилл Застрожный.

Выставка будет работать до конца января 2017-го.

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