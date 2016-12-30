В Губернаторском доме в рамках проекта «Вернисаж дебютантов» представлены картины Михаила Калинина.
«Персональная выставка в Пензенской картинной галерее - это знак качества, определенный бренд. Это говорит об уровне художника», - подчеркнул директор Пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный.
Всего в экспозиции полсотни работ. Над ними трудились семь молодых местных художников.
«Вне зависимости от того, какая техника использовалась при написании картины, пензенская школа хорошо проглядывается», - уточнил Кирилл Застрожный.
Выставка будет работать до конца января 2017-го.