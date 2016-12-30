30.12.2016 | 17:26

На губернаторскую елку в драмтеатр пригласили больше 450 маленьких гостей. Это ребята из малообеспеченных, многодетных семей, домов-интернатов. Все они с нетерпением ждали настоящего волшебства.

Александр Холодов живет в совхозе «Серп и Молот». Он один воспитывает пятерых детей.

«Мы нечасто выбираемся в город, а в деревне, конечно, не такие красивые елки, как здесь», - отметил Александр.

Чтобы попасть на губернаторскую елку, Анастасии Ермошиной и ее двум приемным малышам пришлось проделать долгий путь из Малой Сердобы.

«Настроение отличное. Очень ждали праздника, правда, пришлось постоять в пробках в дороге», - рассказала женщина.

После активных игр с Дедом Морозом и Снегурочкой ребята отправились смотреть спектакль «Щелкунчик». Каждый приглашенный получил подарок со сладостями.