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Культура | На губернаторскую елку приехали более 450 юных жителей области

30.12.2016|17:26
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На губернаторскую елку в драмтеатр пригласили больше 450 маленьких гостей. Это ребята из малообеспеченных, многодетных семей, домов-интернатов. Все они с нетерпением ждали настоящего волшебства.

Александр Холодов живет в совхозе «Серп и Молот». Он один воспитывает пятерых детей.

«Мы нечасто выбираемся в город, а в деревне, конечно, не такие красивые елки, как здесь», - отметил Александр.

Чтобы попасть на губернаторскую елку, Анастасии Ермошиной и ее двум приемным малышам пришлось проделать долгий путь из Малой Сердобы.

«Настроение отличное. Очень ждали праздника, правда, пришлось постоять в пробках в дороге», - рассказала женщина.

После активных игр с Дедом Морозом и Снегурочкой ребята отправились смотреть спектакль «Щелкунчик». Каждый приглашенный получил подарок со сладостями.

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Гость|30.12.2016 18:46|

И весь город из за этого встал в огромную пробку :(

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