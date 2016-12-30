30.12.2016 | 17:03

Елка в областной филармонии получилась необычной. В органном зале прошла специальная операция: маленькие гости праздника с помощью сказочных персонажей (лесных жителей и молодого петушка) пытались обезвредить ежика, который хотел сорвать торжество.

Вовремя вмешался главный волшебник Дед Мороз со своей красавицей-внучкой Снегурочкой и все уладил. У ребят появилось новогоднее настроение - и пришло время зажечь елку.

В филармонии приготовили развлечения для всех. Дети могли поплясать с Дедом Морозом, а взрослые - перевоплотиться в сказочных персонажей, например в Снежную королеву.

После новогоднего хоровода всех ждал спектакль «Варвара-краса, длинная коса», который показала группа «Калейдоскоп».