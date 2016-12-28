28.12.2016 | 15:53

В Никольском районе разработаны новые маршруты, по которым уже прошли более 10 туристических групп.

В список достопримечательностей, разработанный Управлением культуры и архива Пензенской области, вошли Никольский музей стекла и хрусталя, стекольный завод, Шихан-гора, святой источник Параскевы Пятницы, храм Казанской Иконы Божией Матери и музей крестьянского быта при нем, храмы Воскресения Христова и Святого Михаила Архистратига.

Также гости района смогут осмотреть усадьбу Шуваловых-Воронцовых и дендропарк бывшей усадьбы Шеншиных.

Любителей старины наверняка заинтересуют экспозиции, размещенные в трех музеях: краеведческом, мордвы эрзя и истории реформаторов России. А ценители народного творчества по достоинству оценят дом мастера резьбы по дереву Алексея Учаева.

«Также достигнута договоренность об организации дополнительной выставочной площадки музея стекла и хрусталя, которую предполагается расположить в помещении Никольского бизнес-инкубатора», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.