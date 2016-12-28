Пензенское информационное агентство|18+|Среда|28 дек 2016|16:45
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-13oC
-6oC
Завтра | Облачно |

  63.51 $ 61.08 — курс продажи

  62.61 $ 60.14 — курс покупки

  63.51  |  $  61.08
 

Культура | В Никольском районе открыты новые туристические маршруты

28.12.2016|15:53
Печать

В Никольском районе разработаны новые маршруты, по которым уже прошли более 10 туристических групп.

В список достопримечательностей, разработанный Управлением культуры и архива Пензенской области, вошли Никольский музей стекла и хрусталя, стекольный завод, Шихан-гора, святой источник Параскевы Пятницы, храм Казанской Иконы Божией Матери и музей крестьянского быта при нем, храмы Воскресения Христова и Святого Михаила Архистратига.

Также гости района смогут осмотреть усадьбу Шуваловых-Воронцовых и дендропарк бывшей усадьбы Шеншиных.

Любителей старины наверняка заинтересуют экспозиции, размещенные в трех музеях: краеведческом, мордвы эрзя и истории реформаторов России. А ценители народного творчества по достоинству оценят дом мастера резьбы по дереву Алексея Учаева.

«Также достигнута договоренность об организации дополнительной выставочной площадки музея стекла и хрусталя, которую предполагается расположить в помещении Никольского бизнес-инкубатора», - сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!