27.12.2016 | 17:57

Студенты Пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции решили завершить первое полугодие большим праздничным концертом, а заодно доказать всем собравшимся, что умеют не только вкусно готовить, но и хорошо танцевать и петь.

«У наших детей есть творческие способности», - подчеркнула зам. директора колледжа Ольга Петряева.

Подобные мероприятия в учебном заведении проводят ежегодно. В них принимают участие студенты с первого по пятый курс. К этому выступлению артисты готовились больше месяца.

Свои творческие номера представили победители областных и международных конкурсов - театральная студия «Начало» и танцевальный коллектив «Стиль».

В завершение концерта всех студентов поздравили с Новым годом, а лучших из них наградили почетными грамотами.