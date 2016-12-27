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Культура | Студенты колледжа пищевой промышленности завершили полугодие концертом

27.12.2016|17:57
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Студенты Пензенского колледжа пищевой промышленности и коммерции решили завершить первое полугодие большим праздничным концертом, а заодно доказать всем собравшимся, что умеют не только вкусно готовить, но и хорошо танцевать и петь.

«У наших детей есть творческие способности», - подчеркнула зам. директора колледжа Ольга Петряева.

Подобные мероприятия в учебном заведении проводят ежегодно. В них принимают участие студенты с первого по пятый курс. К этому выступлению артисты готовились больше месяца.

Свои творческие номера представили победители областных и международных конкурсов - театральная студия «Начало» и танцевальный коллектив «Стиль».

В завершение концерта всех студентов поздравили с Новым годом, а лучших из них наградили почетными грамотами.

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