Пензенское информационное агентство|18+|Понедельник|26 дек 2016|21:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-6oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-5oC
-2oC
Завтра | Облачно |

  66.25 $ 63.59 — курс продажи

  60.95 $ 58.24 — курс покупки

  66.25  |  $  63.59
 

Культура | В Губернаторском доме работает выставка-ярмарка работ пензенских мастеров

26.12.2016|16:06
Печать

В Губернаторском доме открылась выставка-ярмарка работ пензенских мастеров, работающих в совершенно разных направлениях. Это батик, роспись по камню, ювелирные украшения, авторская одежда.

Одна из участниц вставки - Светлана Искандер. Женщина 25 лет прожила в сирийском городе Алеппо, но затем ей пришлось бежать от войны.

«Я представила коллекцию своей одежды с элементами русского стиля», - рассказала Светлана.

«Если выставка проходит в стенах Губернаторского дома, то ее экспонаты должны быть произведениями искусства», - подчеркнул директор Пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный.

0
0
0
0
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!