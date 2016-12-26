В Губернаторском доме открылась выставка-ярмарка работ пензенских мастеров, работающих в совершенно разных направлениях. Это батик, роспись по камню, ювелирные украшения, авторская одежда.
Одна из участниц вставки - Светлана Искандер. Женщина 25 лет прожила в сирийском городе Алеппо, но затем ей пришлось бежать от войны.
«Я представила коллекцию своей одежды с элементами русского стиля», - рассказала Светлана.
«Если выставка проходит в стенах Губернаторского дома, то ее экспонаты должны быть произведениями искусства», - подчеркнул директор Пензенской картинной галереи Кирилл Застрожный.