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Культура | «Тарханы» приглашают пензенцев на бал и катание с горки

25.12.2016|11:40
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Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы» приглашает жителей Пензенской области на новогодние представления.

3 января в музее в 12:00 состоится Королевский бал, 4 января - в 13:00 - бал-маскарад. 5-го - вновь Королевский бал, но уже в 13:00, а 6-го гостей «Тархан» ждут на колядках (сбор у церкви Михаила Архистратига в 18:00).

7 января в 11:00 состоятся Рождественские гадания. И каждый день - катание на мешках с горки и на лошадях.

«С 2 по 8 января музей работает с 9:00 до 16:00, вход на территорию – до 18:00», - сообщается на сайте «Тархан». 1 января там будет выходной.

Напомним: в музее-заповеднике возле усадьбы нарядили новогоднюю елку. Игрушки для нее изготовили своими руками школьники из села Лермонтово.

Источник — фото tarhany.ru
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Гость|25.12.2016 12:41|

Сколько стоит билеты?

Гость|25.12.2016 12:44|

А на своей ватрушке с горки можно кататься?

Имя: Гость
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