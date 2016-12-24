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Культура | В драмтеатре начались новогодние представления

24.12.2016|17:08
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В драматическом театре наступило время чудес. Состоялось первое новогоднее представление на главной елке области.

Вокруг волшебного дерева собралось больше тысячи детей и взрослых. С ними Баба-яга с дочерью, обе надоедали Снегурочке.

Веселые приключения завершились тем, что Дед Мороз всех помирил. Начались танцы, игры. И, конечно, главный акт новогоднего праздника: после представления у елки дети и родители перешли в большой зал.

Там всех ждала сказка «Щелкунчик». Артисты разговаривали со зрителями на языке танца.

«Это не совсем классический балет, в спектакле задействованы актеры драматического театра», - отметил художественный руководитель театра Сергей Казаков.

Новогодние представления здесь будут проходить ежедневно, по три раза в день и до 9 января.

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