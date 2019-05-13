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Криминал | В Пензе мужчине грозит тюремный срок за изготовление оружия

13.05.2019|15:50
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Мужчина уезжал в поле, чтобы пострелять, а теперь, вероятнее всего, надолго останется за решеткой: он вольно палил из оружия, изготовленного самостоятельно.

«Приобрел через Интернет сигнальный пистолет, в гаражных условиях переделал его в боевой, также изготовил патроны к нему и использовал самодельные патроны для стрельбы из этого пистолета», - рассказал мужчина.

Незаконная оружейная мастерская находилась в гараже. Обыск там проводили полицейские совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ.

«Обнаружили и изъяли 92 патрона калибра 9 миллиметров, 118 патронов калибра 7,62 миллиметра, гильзы и пули, а также предметы, внешне похожие на пистолет Макарова и винтовку», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Елена Морозова.

Такой арсенал может обойтись его 31-летнему хозяину в четыре года лишения свободы.

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Гость|13.05.2019 19:10|

Зачем сажать талантливого оружейника?

Гость|13.05.2019 19:44|

Уже палку перегибают с этими законами......

Имя: Гость
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