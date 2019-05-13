13.05.2019 | 15:50

Мужчина уезжал в поле, чтобы пострелять, а теперь, вероятнее всего, надолго останется за решеткой: он вольно палил из оружия, изготовленного самостоятельно.

«Приобрел через Интернет сигнальный пистолет, в гаражных условиях переделал его в боевой, также изготовил патроны к нему и использовал самодельные патроны для стрельбы из этого пистолета», - рассказал мужчина.

Незаконная оружейная мастерская находилась в гараже. Обыск там проводили полицейские совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ.

«Обнаружили и изъяли 92 патрона калибра 9 миллиметров, 118 патронов калибра 7,62 миллиметра, гильзы и пули, а также предметы, внешне похожие на пистолет Макарова и винтовку», - сообщила дознаватель отдела дознания ОП № 3 УМВД России по г. Пензе Елена Морозова.

Такой арсенал может обойтись его 31-летнему хозяину в четыре года лишения свободы.