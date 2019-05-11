11.05.2019 | 11:18

39-летнего жителя поселка Спиртзавод Башмаковского района подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью 33-летней супруги.

Они поругались, и в пылу ссоры муж ударил жену в грудь. Она попала в больницу с проникающими колото-резаными ранами. Врачи сразу же сообщили в полицию.

Мужчина во всем признался. Как выяснилось, раньше он уже привлекался к уголовной ответственности.

«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.