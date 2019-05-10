10.05.2019 | 17:39

Мужчине пришлось распаковывать чемоданы, которые он уже собрал для поездки в Крым. Отдыхать пензенец намеревался в одном из черноморских пансионатов.

«Зашел на их сайт, посмотрел фотографии, расположение понравилось, цены тоже. Позвонил по телефону, который на их сайте указан. Девушка объяснила, что нужно заполнить данные на сайте, указать, сколько человек и когда будут отдыхать, в какое время», - рассказал потерпевший.

После оформления всех бумаг мужчина получил по электронной почте счет на оплату путевки. Тут же он перечислил ее полную стоимость - 17 тысяч рублей.

А через некоторое время решил уточнить информацию о пансионате, но ни сайт, ни телефон, по которому он звонил ранее, уже не работали. Поняв, что его обманули, гражданин отправился в полицию. Там выяснилось, что он такой не один.

«С начала этого года в органы внутренних дел обратились около 10 жителей региона, которые лишились денежных средств при аналогичных обстоятельствах», - сообщил начальник отдела «К» УМВД России по Пензенской области Михаил Чуватов.

На удочку мошенников попались те пензенцы, которые искали путевки в Крым и Абхазию в сети Интернет.

«Обязательно перед бронированием и переводом денежных средств ознакомьтесь в Интернете с отзывами об организации, услугами которой собираетесь воспользоваться. Помните, мошенники зачастую создают сайты-двойники санаториев и пансионатов, причем поисковые системы нередко выводят такие фальшивые страницы в верхние строки поисковиков», - пояснил Михаил Чуватов.

Также полицейские рекомендуют выяснять, как давно появился тот или иной сайт. Как правило, злоумышленники регистрируют фальшивые интернет-страницы незадолго до совершения мошеннических действий.

«Полиция всегда готова прийти на помощь. Но помните: лучший способ защиты от мошенников - это ваша бдительность!» - добавил Михаил Чуватов.