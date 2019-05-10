Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|10 мая 2019|12:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+21oC
+22oC
Завтра | Облачно |
  73.09  |  $  65.23
 

Криминал | Молодого пензенца заподозрили в попытке проникнуть в магазин на Шуисте

10.05.2019|10:56
Печать

В Пензе задержали ранее судимого 21-летнего молодого человека, который пытался проникнуть в магазин на улице Чаадаева. Это было в среду, 8 мая.

В торговой точке сработала сигнализация, и на место выехал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

«Подъезжая к месту происшествия, росгвардейцы заметили поспешно удаляющегося мужчину. Кроме того, стражи порядка увидели взломанный замок и разбитый стеклопакет в двери, ведущей в зал магазина», - сообщили в пресс-службе регионального управления силового ведомства.

Предполагаемого злоумышленника остановили. У него нашли отвертку и бумажный сверток с веществом серого цвета растительного происхождения.

Сверток отправили на экспертизу, а молодого человека доставили в отдел полиции.

0
0
0
0
 
Гость|10.05.2019 11:09|

На шуисте голодные чтоли все? То сумку у женщины с продуктами отберут то в Магаз лезут!

Гость|10.05.2019 12:05|

Сделать Шуист зоной отчуждения.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!