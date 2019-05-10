10.05.2019 | 10:56

В Пензе задержали ранее судимого 21-летнего молодого человека, который пытался проникнуть в магазин на улице Чаадаева. Это было в среду, 8 мая.

В торговой точке сработала сигнализация, и на место выехал экипаж вневедомственной охраны Росгвардии.

«Подъезжая к месту происшествия, росгвардейцы заметили поспешно удаляющегося мужчину. Кроме того, стражи порядка увидели взломанный замок и разбитый стеклопакет в двери, ведущей в зал магазина», - сообщили в пресс-службе регионального управления силового ведомства.

Предполагаемого злоумышленника остановили. У него нашли отвертку и бумажный сверток с веществом серого цвета растительного происхождения.

Сверток отправили на экспертизу, а молодого человека доставили в отдел полиции.