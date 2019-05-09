09.05.2019 | 14:09

33-летнего пензенца задержали по подозрению в грабеже. Проверка проводилась по заявлению 35-летней горожанки, на которую напали в микрорайоне Шуист.

Днем женщина шла по улице Клары Цеткин с двумя пакетами в руках. Неизвестный мужчина подошел к ней, избил и отобрал пакеты, где лежали продукты на общую сумму 800 рублей.

Потерпевшая сразу же обратилась в полицию. Прибывшие на место правоохранители нашли свидетелей, уточнили приметы злоумышленника и в итоге нашли его.

Как оказалось, мужчина раньше уже привлекался к уголовной ответственности. И в этот раз он признался в содеянном.

«По факту грабежа проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.