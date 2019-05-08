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Криминал | В Пензе дебошир напал на сотрудника Росгвардии

08.05.2019|09:06
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38-летний житель Пензы обвиняется в насилии по отношению к сотруднику Росгвардии. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в ночь с 24 на 25 апреля в правоохранительные органы поступил сигнал, что в доме на улице Циолковского мужчина нецензурно ругается и ведет себя агрессивно.

По адресу прибыли сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии. Они потребовали от дебошира проследовать вместе с ними в отдел полиции, но тот попытался скрыться. Росгвардейцы направились за ним.

В подъезде на лестничной площадке хулиган решил дать бой. Он ударил старшего полицейского рукой по лицу и дважды пнул его по ноге.

«Противоправные действия мужчины были пресечены. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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Гость|08.05.2019 09:32|

Сотрудник Росгвардии божий одуванчик намахнуся упал получи срок.может на бабло замахнулся

Гость|08.05.2019 09:37|

Это был мушкетёр Д'Артаньян! Он напал на гвардейца кардинала...

Гость|08.05.2019 10:03|

Не позорьте элитное подразделение, выведете ОВО из состава Росгвардии. ОВО должно охранять амбары не более того, исправьте эту ошибку. Кого они способны защитить, когда их самих алкаши избивают, позор!

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