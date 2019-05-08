08.05.2019 | 09:06

38-летний житель Пензы обвиняется в насилии по отношению к сотруднику Росгвардии. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в ночь с 24 на 25 апреля в правоохранительные органы поступил сигнал, что в доме на улице Циолковского мужчина нецензурно ругается и ведет себя агрессивно.

По адресу прибыли сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии. Они потребовали от дебошира проследовать вместе с ними в отдел полиции, но тот попытался скрыться. Росгвардейцы направились за ним.

В подъезде на лестничной площадке хулиган решил дать бой. Он ударил старшего полицейского рукой по лицу и дважды пнул его по ноге.

«Противоправные действия мужчины были пресечены. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.