38-летний житель Пензы обвиняется в насилии по отношению к сотруднику Росгвардии. По данному факту возбуждено уголовное дело.
По данным следствия, в ночь с 24 на 25 апреля в правоохранительные органы поступил сигнал, что в доме на улице Циолковского мужчина нецензурно ругается и ведет себя агрессивно.
По адресу прибыли сотрудники вневедомственной охраны регионального управления Росгвардии. Они потребовали от дебошира проследовать вместе с ними в отдел полиции, но тот попытался скрыться. Росгвардейцы направились за ним.
В подъезде на лестничной площадке хулиган решил дать бой. Он ударил старшего полицейского рукой по лицу и дважды пнул его по ноге.
«Противоправные действия мужчины были пресечены. Устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.
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