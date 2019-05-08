08.05.2019 | 19:33

В Малосердобинском районе 56-летний мужчина ранил ножом двух человек и убил одного, после чего совершил самоубийство.

Трагедия произошла в ночь с 7 на 8 мая в селе Топлом. В гости к сельчанину и его сожительнице пришла знакомая супружеская пара. Встречу отмечали распитием алкоголя.

Разгоряченный спиртным, хозяин дома поссорился с гражданской супругой. В их конфликт вмешалась гостья, но была остановлена ударом ножа в живот. Вступившийся за нее муж получил такое же ранение.

Пострадавшие супруги выбежали из дома. В это время мимо проезжал 29-летний местный житель. Он решил зайти в дом и успокоить агрессора. Увидев карабин в руках у злоумышленника, мужчина попросил того отдать оружие. В ответ раздался выстрел. От ранения в живот молодой человек скончался на месте.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России, на место происшествия немедленно выехали оперативники. Они заблокировали вооруженного мужчину в его доме и потребовали сдаться. Однако агрессор отказался и совершил самоубийство.

«Потерпевшие - мужчина 1968 года рождения и его супруга 1971 года рождения - доставлены в Колышлейскую районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь», - уточнила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.