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Криминал | Стрельба и поножовщина в Малосердобинском районе: двое погибли

08.05.2019|19:33
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В Малосердобинском районе 56-летний мужчина ранил ножом двух человек и убил одного, после чего совершил самоубийство.

Трагедия произошла в ночь с 7 на 8 мая в селе Топлом. В гости к сельчанину и его сожительнице пришла знакомая супружеская пара. Встречу отмечали распитием алкоголя.

Разгоряченный спиртным, хозяин дома поссорился с гражданской супругой. В их конфликт вмешалась гостья, но была остановлена ударом ножа в живот. Вступившийся за нее муж получил такое же ранение.

Пострадавшие супруги выбежали из дома. В это время мимо проезжал 29-летний местный житель. Он решил зайти в дом и успокоить агрессора. Увидев карабин в руках у злоумышленника, мужчина попросил того отдать оружие. В ответ раздался выстрел. От ранения в живот молодой человек скончался на месте.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России, на место происшествия немедленно выехали оперативники. Они заблокировали вооруженного мужчину в его доме и потребовали сдаться. Однако агрессор отказался и совершил самоубийство.

«Потерпевшие - мужчина 1968 года рождения и его супруга 1971 года рождения - доставлены в Колышлейскую районную больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь», - уточнила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость|08.05.2019 20:02|

Шикарный баннер под статей: "С Днем Победы - Виктор Кувайцев"

Гость|08.05.2019 20:33|

Гость писал(a):

Шикарный баннер под статей: "С Днем Победы - Виктор Кувайцев"
С 2011 года никаких баннеров. А вы выходит почти 8 лет с момента запуска ресурса на эти баннеры смотрите?

Имя: Гость
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