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Криминал | Пензячка перевела мошенникам почти полмиллиона рублей

08.05.2019|14:48
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45-летняя пензячка стала еще одной жертвой мошенников, обещающих выплату компенсации за приобретенные товары.

Горожанке на мобильный позвонил незнакомец. Представившись следователем из Москвы, он сказал, что за купленные косметические средства женщине положена компенсация - 7 миллионов рублей. Для ее получения нужно лишь оплатить пошлину и другие услуги.

Соблазнившись весомостью суммы, пензячка в течение месяца сделала восемь переводов на разные счета. Всего она заплатила аферистам 493 000 рублей.

«По факту мошенничества проводится проверка», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

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Гость|08.05.2019 15:04|

Мяю-мяу УМНИЦА!КАК В РЕКЛАМЕ:ОВЦА-ОВЦА-ОВЦА-АВЦА-АВЦА!!!!!ХА-ХА!!!

Гость|08.05.2019 15:05|

С Днём Победы Курва.

Гость|08.05.2019 15:11|

Откуда у таких столько денег?

Гость|08.05.2019 15:19|

Гость писал(a):

Гость|08.05.2019 15:11|

Откуда у таких столько денег?

наследство никто не отменял...

Гость|08.05.2019 15:33|

Дуракам и деньги к рукам!

А умным, деньги ни к чему!

Будут мучаться и думать,

Откуда они и к чему!

Гость|08.05.2019 15:52|

Это на какую сумму нужно купить косметики, что бы поверить в компенсацию 7 лямов?

Гость|08.05.2019 16:00|

Совсем была прыщава?

Гость|08.05.2019 16:05|

А все говорят, что у людей денег нет...

Гость|08.05.2019 16:06|

penzainform.ru писал(a):

женщине положена компенсация - 7 миллионов рублей.
Это сладкое слово "ХАЛЯВА"!

Имя: Гость
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