08.05.2019 | 14:48

45-летняя пензячка стала еще одной жертвой мошенников, обещающих выплату компенсации за приобретенные товары.

Горожанке на мобильный позвонил незнакомец. Представившись следователем из Москвы, он сказал, что за купленные косметические средства женщине положена компенсация - 7 миллионов рублей. Для ее получения нужно лишь оплатить пошлину и другие услуги.

Соблазнившись весомостью суммы, пензячка в течение месяца сделала восемь переводов на разные счета. Всего она заплатила аферистам 493 000 рублей.

«По факту мошенничества проводится проверка», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.