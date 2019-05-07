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Криминал | В Пензе женщина и четыре подростка забрались на ночевку в чужой дом

07.05.2019|09:19
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В понедельник, 6 мая, в Пензе росгвардейцы задержали пятерых человек, забравшихся в чужой дом.

Дело произошло на улице Чаадаева. Местные жители ночью позвонили в правоохранительные органы, сообщив, что в пустой дом их знакомых забрались чужие люди.

Росгвардейцы, прибыв по адресу через минуту, заметили выставленное окно и следы обуви на подоконнике. Также они услышали голоса и шум, доносившиеся изнутри.

«На требование покинуть помещение пять граждан цыганской национальности вышли из здания. 35-летняя женщина и четверо подростков пояснили, что проникли в дом с целью переночевать», - уточнили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Всех их доставили в отдел полиции для разбирательства.

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Гость|07.05.2019 09:38|

penzainform.ru писал(a):

35-летняя женщина и четверо подростков пояснили, что проникли в дом с целью переночевать»

Ну они же не нарочно, а мошинально по привычке, но если бы что и вынесли то тоже как бы все нормальненько. А шумели от предвкушения куша.

Гость|07.05.2019 09:47|

Вроде как бомжи-цыгане?

Гость|07.05.2019 09:48|

Онижецыни....

Имя: Гость
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