07.05.2019 | 09:19

В понедельник, 6 мая, в Пензе росгвардейцы задержали пятерых человек, забравшихся в чужой дом.

Дело произошло на улице Чаадаева. Местные жители ночью позвонили в правоохранительные органы, сообщив, что в пустой дом их знакомых забрались чужие люди.

Росгвардейцы, прибыв по адресу через минуту, заметили выставленное окно и следы обуви на подоконнике. Также они услышали голоса и шум, доносившиеся изнутри.

«На требование покинуть помещение пять граждан цыганской национальности вышли из здания. 35-летняя женщина и четверо подростков пояснили, что проникли в дом с целью переночевать», - уточнили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

Всех их доставили в отдел полиции для разбирательства.