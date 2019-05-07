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Криминал | В Пензе разыскивают двух мужчин, укравших у пенсионерки крупную сумму

07.05.2019|11:36
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В Пензе разыскивают мужчин, подозреваемых в краже денег из квартиры 83-летней женщины на проспекте Победы.

Пенсионерка сообщила полиции, что в понедельник, 6 мая, в 13:00 к ней под видом газовщиков вошли двое неизвестных. После их ухода хозяйка обнаружила пропажу из шкафа 340 тысяч рублей.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению подозреваемых в совершении преступления и их задержанию», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Злоумышленникам на вид по 30 лет, оба они с темными короткими волосами и темными глазами, были одеты в черные спортивные костюмы. Один из них (ростом 170-180 см) кавказской внешности, второй (ростом 175-185 см) - славянской.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении подозреваемых, сообщите ее по телефону 02 (со стационарных телефонов) или 102 (с мобильных телефонов)», - обратилась к горожанам пресс-служба.

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Гость|07.05.2019 11:46|

Откуда в нищей рашке у старой пенсионерки крупная сумма? А главное зачем она ей!!!?

Гость|07.05.2019 11:49|

ПОХОРОНЯТ ЕЁ И БЕСПЛАТНО.

БОГУ БЕЗРАЗЛИЧНО КАКИМ ОБРАЗОМ ТЫ ПОХОРОНЕН(ф).

ГЛАВНОЕ К КАКОМУ ИТОГУ(ПОКАЯНИЮ) ТЫ В ЖИЗНИ ПРИШЁЛ.

А МОГИЛЫ... 100-150 ЛЕТ И НИ ОДНОЙ НЕ ОСТАНЕТСЯ.

Гость|07.05.2019 11:53|

по установлению подозреваемых в совершении преступления и их задержанию

---

ЛЮБЕЗНЕЙШИЙ СУДАРЬ, НЕ СОИЗВОЛИТЕ ЛИ ПРОЕХАТЬСЯ В ОТДЕЛЕНИЕ НАШЕЙ ПСАРНИ ПУТЯТИШНОЙ?

Гость|07.05.2019 12:29|

Японцы придумали специальное жидкое стекло для авто что бы защитить его от пыли, грязи и царапин с водоотталкивающим эффектом. Реальная экономия на мойке и выглядит машина всегда как новая, я свою больше месяца не мыл. вот убедитесь сам затестил ---- http://gg.gg/driveblog

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