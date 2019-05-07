07.05.2019 | 11:36

В Пензе разыскивают мужчин, подозреваемых в краже денег из квартиры 83-летней женщины на проспекте Победы.

Пенсионерка сообщила полиции, что в понедельник, 6 мая, в 13:00 к ней под видом газовщиков вошли двое неизвестных. После их ухода хозяйка обнаружила пропажу из шкафа 340 тысяч рублей.

«По факту кражи возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению подозреваемых в совершении преступления и их задержанию», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Злоумышленникам на вид по 30 лет, оба они с темными короткими волосами и темными глазами, были одеты в черные спортивные костюмы. Один из них (ростом 170-180 см) кавказской внешности, второй (ростом 175-185 см) - славянской.

«Если у вас есть информация о возможном местонахождении подозреваемых, сообщите ее по телефону 02 (со стационарных телефонов) или 102 (с мобильных телефонов)», - обратилась к горожанам пресс-служба.