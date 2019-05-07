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Криминал | В Кузнецке инкассатор признался в хищении 412 тысяч рублей

07.05.2019|17:14
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В Кузнецке выявлен факт крупной кражи на общую сумму 412 тысяч рублей.

«В период с июня 2017 года по декабрь 2018 года сотрудник Кузнецкого участка инкассации совершал хищения денежных средств из депозитарных кассет банкоматов, расположенных на территории Кузнецка, которые находились в камере временного хранения ценностей участка инкассации», - сообщила старший следователь СО ОМВД России по г. Кузнецку Лариса Станчина.

Туда их доставляли из банков упакованными в сумки и опломбированными. Однако никакие меры безопасности не помешали злоумышленнику.

«Подозреваемый изготовил дубликаты ключей от указанного помещения. Для совершения хищений он, пользуясь отсутствием других сотрудников инкассации, отключал от сети камеры видеонаблюдения, затем проникал в помещение, вскрывал сумку, извлекал из нее кассету, при помощи шомпола от табельного пистолета извлекал купюру», - добавила Лариса Станчина.

После всех манипуляций он возвращал сумку с кассетой на место. Всего установлено 17 таких фактов.

Мужчина признался в содеянном. Ущерб, причиненный банку, возместил в полном объеме. Ему предъявлено обвинение в хищении чужого имущества с использованием служебного положения, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ России по Пензенской области.

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