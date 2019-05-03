03.05.2019 | 16:26

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении директора управляющих компаний. Он возглавляет сразу три фирмы, обслуживающие жилые дома, - «Комфорт-Девелопмент», «Комфорт» и «Расчетный центр «Комфорт».

«По данным следствия, руководитель указанных организаций в период с февраля 2018 года по январь 2019 года совершил злоупотребление полномочиями, причинив существенный вред правам и законным интересам возглавляемых организаций», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Евгения Воеводина.

Добивались возбуждения уголовного дела тепловики, которые не получили деньги за отопление и горячую воду.

«Действующим руководителем нанесен значительный ущерб нашему предприятию - около 24 миллионов рублей. Эти деньги бы могли пойти на благоустройство либо ремонт и капитальный ремонт теплотрассы», - рассказала юрисконсульт ресурсоснабжающей компании Анна Липилина.

История длится не один год. Управляющие компании, имеющие в названии слово «Комфорт», для ресурсников стали некомфортным партнером - перечисляли деньги нерегулярно, долги месяц от месяца росли. Жители оплачивали квитанции, только их средства шли на счета организаций, обслуживающих дома.

В основном это новостройки в Запрудном. В декабре 2017-го в офис приходили приставы - описывать имущество. Тогда прежний директор объяснял проблемы тем, что тепловики свои потери компенсируют за счет его организаций.

«Мы не являемся вашими прямыми плательщиками. Мы сейчас несем расходы по предоставлению, печати, доставке квитанций, работе с дебиторской задолженностью в сторону вас. Но вы ничего не хотите слышать. Выходите на прямые договоры! Тогда это будут ваши проблемы и ваши расходы», - отмечал директор управляющей компании Виталий Кочергин.

В итоге так и сделали, но не сразу. Правда, это не помогло, как и смена директора - долги продолжали расти. В прошлом году перед началом отопительного сезона жители боялись остаться без тепла.

«С июня месяца за водоснабжение мы получаем двойные квитанции», - жаловалась Клавдия Корнеева.

«В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», - добавила Евгения Воеводина.

Описанное в 2017 году приставами имущество компенсировать долги не может - за тремя организациями числятся только компьютеры, принтеры и стулья со столами.