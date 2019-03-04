04.03.2019 | 14:53

Заместителя главы администрации поселка Колышлей подозревают в служебном подлоге.

Мужчина контролировал осужденных, отбывающих наказание в виде обязательных работ, и как-то раз внес в табели учета ложные сведения.

Он подписал и поставил гербовую печать на документах, согласно которым один из его подопечных якобы отработал положенное время (четырехчасовой ежедневный труд в определенные периоды с мая по июль 2018 года), хотя на самом деле тот все время был в Москве.

«Официальные бумаги он передал сотруднику уголовно-исполнительной инспекции в подтверждение добросовестности и отсутствия нарушений порядка отбывания назначенного осужденному наказания», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

В отношении чиновника возбудили уголовное дело. Его расследование находится на контроле районной прокуратуры.