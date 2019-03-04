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Криминал | В Колышлее осужденный «отработал» наказание, находясь в Москве

04.03.2019|14:53
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Заместителя главы администрации поселка Колышлей подозревают в служебном подлоге.

Мужчина контролировал осужденных, отбывающих наказание в виде обязательных работ, и как-то раз внес в табели учета ложные сведения.

Он подписал и поставил гербовую печать на документах, согласно которым один из его подопечных якобы отработал положенное время (четырехчасовой ежедневный труд в определенные периоды с мая по июль 2018 года), хотя на самом деле тот все время был в Москве.

«Официальные бумаги он передал сотруднику уголовно-исполнительной инспекции в подтверждение добросовестности и отсутствия нарушений порядка отбывания назначенного осужденному наказания», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

В отношении чиновника возбудили уголовное дело. Его расследование находится на контроле районной прокуратуры.

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Гость|04.03.2019 15:10|

Конечно же не за материальное вознаграждение,а чисто по доброте душевной?

Гость|04.03.2019 15:26|

Гость писал(a):

за материальное вознаграждение
естественно !

Гость|04.03.2019 15:36|

penzainform.ru писал(a):

Мужчина контролировал осужденных, отбывающих наказание в виде обязательных работ, и как-то раз внес в табели учета ложные сведения.
и много-много раз...

Имя: Гость
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