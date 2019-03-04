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Криминал | В Бессоновке вынесен приговор москвичу, виновному в смертельном ДТП

04.03.2019|16:36
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Бессоновский районный суд вынес приговор жителю Москвы, признав его виновником автоаварии со смертельным исходом.

24 октября прошлого года на 657-м километре федеральной автодороги М5 «Урал», в Бессоновском районе, 44-летний москвич за рулем Mitsubishi решил совершить обгон и выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности такого маневра.

Результатом легкомыслия за рулем стало столкновение иномарки с грузовой «Газелью». 34-летняя пассажирка Mitsubishi скончалась на месте ДТП, водитель и еще три человека (два мужчины и женщина) попали в больницу с травмами различной степени тяжести.

Виновник трагедии раскаялся. Дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. Суд учел, что мужчина воспитывает малолетнего ребенка, возместил материальный ущерб и компенсировал моральный вред потерпевшим.

В итоге ему назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Также он на два года лишен водительских прав.

«Приговор вступил в законную силу», - сообщили в пресс-службе Бессоновского районного суда.

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