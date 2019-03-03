Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|3 мар 2019|15:00
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Снег |
  74.80  |  $  65.81
 

Криминал | У молодой пензячки в коридоре больницы украли кошелек

03.03.2019|14:09
Печать

В Пензе полицейские раскрыли кражу кошелька. С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратилась 21-летняя местная жительница.

Она сообщила, что в коридоре больницы на улице Рахманинова оставила без присмотра кошелек с 7 000 рублей, который кто-то похитил.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 27-летней жительницы Пензы. Она призналась в содеянном», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Сейчас по факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!