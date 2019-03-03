03.03.2019 | 14:09

В Пензе полицейские раскрыли кражу кошелька. С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратилась 21-летняя местная жительница.

Она сообщила, что в коридоре больницы на улице Рахманинова оставила без присмотра кошелек с 7 000 рублей, который кто-то похитил.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению преступления 27-летней жительницы Пензы. Она призналась в содеянном», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Сейчас по факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.