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Криминал | Случайное знакомство с нетрезвой парой привело 46-летнего пензенца к гибели

02.03.2019|16:00
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В Пензе расследуется убийство, совершенное в доме на улице Ладожской. Об этом сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По имеющимся данным, преступление произошло в четверг, 28 февраля. В одной из квартир 46-летний мужчина и его сожительница распивали алкогольные напитки. В 11-м часу вечера спиртное закончилось, и они пошли в местный магазин за добавкой.

На улице они увидели незнакомца и пригласили его с собой. Застолье продолжилось. Как оказалось, гость и хозяин оказались ровесниками.

Вскоре между мужчинами разгорелась ссора. Владелец жилища схватил нож и дважды ударил нового знакомого в грудь. Лезвие повредило сердце, гость умер.

Виновник задержан и заключен под стражу, ему предъявлено обвинение в убийстве. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось об убийстве, произошедшем 26 февраля на улице 65-летия Победы в Пензе. 36-летний мужчина ударил ножом в грудь 39-летнюю жену, с которой распивал спиртное. Несмотря на рану, женщина не жаловалась на ухудшение самочувствия, и пара продолжила застолье. А утром 27 февраля пострадавшая скончалась.

Источник — фото: penza.sledcom.ru
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Гость|02.03.2019 16:27|

Больше бухают и мир становится чище.

Гость|02.03.2019 17:07|

Если сделать бухло по 20 р. за бутылку, мир очистится гораздо быстрее:)

Гость|02.03.2019 17:12|

И эти обезьяны имеют право голоса на выборах

Имя: Гость
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