02.03.2019 | 16:00

В Пензе расследуется убийство, совершенное в доме на улице Ладожской. Об этом сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

По имеющимся данным, преступление произошло в четверг, 28 февраля. В одной из квартир 46-летний мужчина и его сожительница распивали алкогольные напитки. В 11-м часу вечера спиртное закончилось, и они пошли в местный магазин за добавкой.

На улице они увидели незнакомца и пригласили его с собой. Застолье продолжилось. Как оказалось, гость и хозяин оказались ровесниками.

Вскоре между мужчинами разгорелась ссора. Владелец жилища схватил нож и дважды ударил нового знакомого в грудь. Лезвие повредило сердце, гость умер.

Виновник задержан и заключен под стражу, ему предъявлено обвинение в убийстве. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее сообщалось об убийстве, произошедшем 26 февраля на улице 65-летия Победы в Пензе. 36-летний мужчина ударил ножом в грудь 39-летнюю жену, с которой распивал спиртное. Несмотря на рану, женщина не жаловалась на ухудшение самочувствия, и пара продолжила застолье. А утром 27 февраля пострадавшая скончалась.