01.03.2019 | 12:17

В Земетчине осудили местную жительницу, насмерть сбившую пешехода на улице Ленина. Авария произошла 14 сентября прошлого года около 21:45.

Женщина ехала на своем Chevrolet Lanos со скоростью не более 50 километров в час с включенным ближним светом фар. Приблизившись к зебре, она не заметила пешехода и, не затормозив, сбила его.

Мужчина получил тяжкие телесные повреждения и 1 декабря скончался в больнице.

Сельчанка полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Сесть за руль женщина сможет только через два года.