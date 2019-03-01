В Земетчине осудили местную жительницу, насмерть сбившую пешехода на улице Ленина. Авария произошла 14 сентября прошлого года около 21:45.
Женщина ехала на своем Chevrolet Lanos со скоростью не более 50 километров в час с включенным ближним светом фар. Приблизившись к зебре, она не заметила пешехода и, не затормозив, сбила его.
Мужчина получил тяжкие телесные повреждения и 1 декабря скончался в больнице.
Сельчанка полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Сесть за руль женщина сможет только через два года.
нормально, а с похмелья ловят менты за рулем отбирают права на 2 года плюс штраф 30 тыс., а это прямо легче сбить чем выпить.