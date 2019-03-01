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Криминал | Жительница Земетчина получила условный срок за смерть пешехода

01.03.2019|12:17
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В Земетчине осудили местную жительницу, насмерть сбившую пешехода на улице Ленина. Авария произошла 14 сентября прошлого года около 21:45.

Женщина ехала на своем Chevrolet Lanos со скоростью не более 50 километров в час с включенным ближним светом фар. Приблизившись к зебре, она не заметила пешехода и, не затормозив, сбила его.

Мужчина получил тяжкие телесные повреждения и 1 декабря скончался в больнице.

Сельчанка полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Сесть за руль женщина сможет только через два года.

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Гость|01.03.2019 12:38|

нормально, а с похмелья ловят менты за рулем отбирают права на 2 года плюс штраф 30 тыс., а это прямо легче сбить чем выпить.

Гость|01.03.2019 12:55|

Пешеход наверно пенсионер? Если да,то выгода государству. ГИБДД не работает в этом направлении. Может спасут положение кадровые перестановки в руководстве?

Гость|01.03.2019 13:09|

penzainform.ru писал(a):

Приблизившись к зебре, она не заметила пешехода и, не затормозив, сбила его.
За смерть человека- год условно... Человеческая жизнь уже ничего не стоит.

Гость|01.03.2019 13:10|

Таких коров надо прав лишать пожизненно.

Гость|01.03.2019 13:23|

А Земетчина- это фамилия такая?

Гость|01.03.2019 13:25|

Теперь всех жительниц будут называть ЗЕМЕТЧИНЫ!

Имя: Гость
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