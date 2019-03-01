01.03.2019 | 17:03

27-летнюю жительницу Тамалы обвиняют в смерти 66-летнего односельчанина, краже и незаконном проникновении в чужой дом.

Следствие установило, что 24 декабря 2018 года женщина пришла в гости к подруге и увидела лежащего на полу в кухне пьяного местного бродягу.

Хозяйка и гостья решили выпить и в процессе застолья первая рассказала, что сначала пустила мужчину в дом, потом попросила уйти, но тот отказался, выругался и, насылая на нее угрозы, улегся.

«Обвиняемая решила проучить мужчину за его непристойное поведение. Она подошла к лежащему на полу потерпевшему и начала наносить ему удары ногами по голове и телу. Последний просил его не избивать, но из дома не уходил», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Потом подруги ушли в гости к знакомым, чтобы продолжить кутеж, а когда вернулись, увидели, что бродяга так и не покинул дом.

«Обвиняемая вытащила его на улицу, где продолжила избивать. В общей сложности она нанесла ему не менее 11 ударов ногами по голове, шее и телу. Решив, что мужчина сам придет в себя, она оставила его на улице. Утром 25 декабря его тело во дворе обнаружила хозяйка дома», - добавила Татьяна Махницкая.

Оказалось, что мужчина умер от закрытой черепно-мозговой травмы.

Ранее, в ноябре, та же злоумышленница пробралась в дом тамалинца и украла цифровой спутниковый приемник и машинку для стрижки волос на общую сумму около трех тысяч рублей. В декабре женщина проникла в жилище еще одного знакомого.

«Ранее она привлекалась к уголовной ответственности за совершение краж. На протяжении всего периода следствия обвиняемая находилась под стражей по решению суда», - резюмировала Татьяна Махницкая.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.