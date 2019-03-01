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Криминал | В Пензе бывший директор транспортного хозяйства оштрафован на 30 000 рублей

01.03.2019|15:00
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Ленинский районный суд Пензы признал бывшего директора МБУ «Автомобильное транспортное хозяйство» виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

С сентября 2017 года по сентябрь 2018-го по указанию директора работники АТХ оказывали его знакомым бесплатные услуги: мыли и ремонтировали машины, предоставляли в пользование служебные автомобили, эвакуировали транспортные средства на стоянку учреждения, где они находились безвозмездно.

Кроме того, по приказу директора работник хозяйства привез ему тротуарную плитку на служебной машине.

«Действиями директора муниципальному бюджетному учреждению был причинен материальный ущерб на общую сумму более 340 тысяч рублей. Бывший руководитель признал вину и полностью возместил причиненный ущерб. В итоге ему был назначен судебный штраф в размере 30 тысяч рублей», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано.

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Гость|01.03.2019 15:10|

Да за такие дела ему 5 строгого мало.

Гость|01.03.2019 15:22|

А где была трудовая инспекция? За каждый случай нарушения трудового законодательства обязаны были привлечь к ответственности как юр. лицо, так и должностное. Суммарно где-то на лям скостили

Имя: Гость
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