01.03.2019 | 15:00

Ленинский районный суд Пензы признал бывшего директора МБУ «Автомобильное транспортное хозяйство» виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

С сентября 2017 года по сентябрь 2018-го по указанию директора работники АТХ оказывали его знакомым бесплатные услуги: мыли и ремонтировали машины, предоставляли в пользование служебные автомобили, эвакуировали транспортные средства на стоянку учреждения, где они находились безвозмездно.

Кроме того, по приказу директора работник хозяйства привез ему тротуарную плитку на служебной машине.

«Действиями директора муниципальному бюджетному учреждению был причинен материальный ущерб на общую сумму более 340 тысяч рублей. Бывший руководитель признал вину и полностью возместил причиненный ущерб. В итоге ему был назначен судебный штраф в размере 30 тысяч рублей», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Решение суда еще не вступило в силу и может быть обжаловано.