28.02.2019 | 14:00

Пензенский областной суд оставил без изменения решение Городищенского районного, по которому жителя Сурска признали виновным в смерти шурина. Приговор впервые в регионе был вынесен на основании вердикта коллегии присяжных заседателей.

Вечером 26 июля прошлого года мужчина в доме тещи отмечал 24-летие брата жены. Молодые люди когда-то вместе учились и дружили. Шурин только что приехал из Москвы, где проработал около года.

После полуночи, когда гости начали расходиться, именинник пошел провожать приятеля до дома на улице Колхозной. По дороге шурин стал уговаривать зятя повеселиться с девочками, но тот отказался. Родственник обиделся, обозвал друга, ударил его по лицу, но, так и не получив согласия, продолжал идти за ним до самого дома.

В сенях зять не выдержал, схватился за нож и не менее восьми раз ударил им обидчика по телу. От проникающего ранения грудной клетки с повреждением правого легкого потерпевший вскоре умер.

На суде житель Сурска заявил, что друг сам наткнулся на нож, а после случившегося он пытался остановить кровотечение и потом разбудил жену, которая вызвала скорую.

Руководствуясь вердиктом присяжных, которые единодушно признали мужчину виновным, суд приговорил его к шести с половиной годам колонии строгого режима.

«Не согласившись с приговором, адвокат осужденного подал апелляционную жалобу, которая оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу 27 февраля 2019 года», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.