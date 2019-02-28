28.02.2019 | 14:41

В Пензе индивидуального предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налога по упрощенной системе налогообложения за 2017 год в крупном размере.

По данным следствия, бизнесмен включал в декларацию и другие документы ложные сведения, что позволило ему «сэкономить» свыше 950 тысяч рублей (это более 90% от суммы, которую нужно было внести).

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

Принимаются меры, направленные на погашение подозреваемым задолженности по уплате налога. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.