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Криминал | В Пензе бизнесмен «сэкономил» на налогах почти миллион рублей

28.02.2019|14:41
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В Пензе индивидуального предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налога по упрощенной системе налогообложения за 2017 год в крупном размере.

По данным следствия, бизнесмен включал в декларацию и другие документы ложные сведения, что позволило ему «сэкономить» свыше 950 тысяч рублей (это более 90% от суммы, которую нужно было внести).

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.

Принимаются меры, направленные на погашение подозреваемым задолженности по уплате налога. Расследование уголовного дела продолжается», - сообщила старший помощник руководителя СУ СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

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