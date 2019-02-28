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Криминал | В Кузнецком районе мошенник вновь продал чужих телят от имени их хозяина

28.02.2019|12:19
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Мошенник, продавший жительнице Кузнецкого района чужих телят, продолжает действовать по той же схеме. На этот раз его жертвами стали жители Кузнецкого района и Ивановской области.

На одном из популярных сайтов ивановец обнаружил объявление о продаже крупного рогатого скота в Пензенской области. Он позвонил по указанному телефону и договорился о приобретении бычков по 20 тысяч рублей за каждого.

Через три дня покупатель вновь связался с «продавцом». Тот объяснил, что находится в Москве, а за телятами надо ехать в село Татарский Канадей Кузнецкого района.

В тот же день фермер на своей грузовой «Газели» приехал по указанному адресу. Его встретил мужчина, который показал животных. Покупатель выбрал восемь из них и погрузил в кузов, а затем позвонил «владельцу» бычков. Тот попросил перевести деньги на банковскую карту и прислал СМС с ее номером.

«Заявитель спросил у мужчины, кому заплатить за телят. Он ответил, что ему все равно и покупатель может перевести деньги человеку, с которым вел переговоры. Ивановец перевел 130 тысяч рублей по указанным реквизитам, а 30 тысяч рублей передал наличными своему сопровождающему», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В итоге настоящий продавец телят так и не получил за них денег.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления.

Источник — фото: Pixabay.com
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Гость|28.02.2019 13:30|

Бред собачий . Телят забрать у них а продовца и покупателя опустить

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