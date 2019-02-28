28.02.2019 | 10:45

В прокуратуре Санкт-Петербурга утвердили обвинительное заключение по уголовному делу о торговле людьми, заведенному на двух женщин - местную жительницу и пензячку.

Следствие установило, что они познакомились в период с февраля по март 2018 года, когда пензячка была беременна. Будущая мать решила продать своего сына и предложила петербурженке его купить за 6 000 рублей.

Когда срок подошел, женщина приехала в питерский роддом, и на свет появился малыш.

«Она представила в медицинское учреждение документы другой обвиняемой, чтобы та могла забрать ребенка из медицинского учреждения», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

Получив деньги и оставив новорожденного, пензячка вернулась в родной город.

«Ее подельница была задержана сотрудниками уголовного розыска при попытке забрать ребенка из медицинского учреждения. Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу», - добавили в пресс-службе.

Женщинам грозит до 10 лет лишения свободы.