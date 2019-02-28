Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|28 фев 2019|09:53
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
-0oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Снег |
  74.82  |  $  65.76
 

Криминал | 57-летнего пензенца задержали при попытке обокрасть соседа

28.02.2019|09:08
Печать

В среду, 27 февраля, сотрудники Росгвардии задержали пензенца, подозреваемого в краже.

Около 21:00 по телефону 02 позвонил житель 2-го проезда Кольцова. По словам обратившегося, возвращаясь домой, он увидел, что калитка во двор приоткрыта, так же как и дверь в дом.

Перед дверью лежали вытащенные из тамбура металлическая коляска, два светильника, уровень и почтовый ящик, а в жилище находился посторонний человек.

По адресу немедленно прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Правоохранители задержали с поличным 57-летнего гражданина.

Неудачливый злоумышленник оказался соседом заявителя. Он признался, что хотел сдать похищенное в пункт приема металлолома, а на вырученные деньги купить спиртное.

«Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость|28.02.2019 09:47|

Совсем оскотинился?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!