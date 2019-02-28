28.02.2019 | 09:08

В среду, 27 февраля, сотрудники Росгвардии задержали пензенца, подозреваемого в краже.

Около 21:00 по телефону 02 позвонил житель 2-го проезда Кольцова. По словам обратившегося, возвращаясь домой, он увидел, что калитка во двор приоткрыта, так же как и дверь в дом.

Перед дверью лежали вытащенные из тамбура металлическая коляска, два светильника, уровень и почтовый ящик, а в жилище находился посторонний человек.

По адресу немедленно прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Правоохранители задержали с поличным 57-летнего гражданина.

Неудачливый злоумышленник оказался соседом заявителя. Он признался, что хотел сдать похищенное в пункт приема металлолома, а на вырученные деньги купить спиртное.

«Для дальнейшего разбирательства мужчину передали сотрудникам полиции», - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.