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Криминал | В Пензе участник наркогруппы отмывал деньги с помощью друга и жены

27.02.2019|09:47
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В Пензе 38-летний житель города стал фигурантом уголовного дела. Ему инкриминируется отмывание денег, добытых в результате наркоторговли.

При расследовании дела о незаконном обороте наркотиков было установлено, что один из участников преступной группы с ноября 2018 года по январь 2019-го получал плату за свою деятельность в биткойнах.

С помощью нескольких финансовых операций в Интернете мужчина переводил их в рублевом эквиваленте на Qiwi-кошелек своего знакомого и банковскую карту собственной супруги, а затем обналичивал. Ни друг злоумышленника, ни его жена не знали о том, что деньги получены преступным путем.

Общая сумма легализованных средств превысила 176 тысяч рублей.

«За отмывание денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Источник — фото: Pixabay.com
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