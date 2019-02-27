27.02.2019 | 09:47

В Пензе 38-летний житель города стал фигурантом уголовного дела. Ему инкриминируется отмывание денег, добытых в результате наркоторговли.

При расследовании дела о незаконном обороте наркотиков было установлено, что один из участников преступной группы с ноября 2018 года по январь 2019-го получал плату за свою деятельность в биткойнах.

С помощью нескольких финансовых операций в Интернете мужчина переводил их в рублевом эквиваленте на Qiwi-кошелек своего знакомого и банковскую карту собственной супруги, а затем обналичивал. Ни друг злоумышленника, ни его жена не знали о том, что деньги получены преступным путем.

Общая сумма легализованных средств превысила 176 тысяч рублей.

«За отмывание денежных средств, полученных в результате совершения преступлений, Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.