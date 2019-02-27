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Криминал | Саратовские СМИ пишут о возбуждении дела на пензенца Олега Фомина

27.02.2019|13:10
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При расследовании уголовного дела по преднамеренному банкротству Саратовского авиазавода и хищению его имущества выделены в отдельное производство материалы по бывшему директору «САЗа», известному пензенскому бизнесмену Олега Фомину.

Об этом во вторник, 26 февраля, сообщил саратовский портал «Бизнес-вектор». Также возбуждено уголовное дело в отношении бывшего конкурсного управляющего авиазаводом - пензенца Игоря Скляра.

По данным издательства, Олегу Фомину и Игорю Скляру инкриминируется превышение должностных полномочий, повлекшее тяжелые последствия.

Олег Фомин был депутатом Пензенской городской думы IV и V созыва. Сейчас кресло думца занимает его брат Андрей Фомин. Олег и Андрей Фомины в Пензе занимаются пассажирскими перевозками, обслуживая наибольшее количество маршрутов автобусов как большого, так и малого класса.

«Уже в 2019 году ИП Фомин Олег Владимирович пытался приобрести акции АО «Автоколонна № 40» за 40 млн рублей, однако это ему не удалось. Предыдущие подвиги Фомина на поприще пассажирских перевозок привели к тому, что Пенза вообще осталась без муниципального транспорта», - пишет «Бизнес-вектор».

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Гость|27.02.2019 13:24|

Активист прорывов, наградить банкой варенья и ящиком печенья.

Гость|27.02.2019 13:31|

неужели началось?

Гость|27.02.2019 13:31|

Фоминым все мало: Саратовский авиазавод, выпускавший самолеты Як-40 и Як-42 обанкротили, все муниципальные автопредприятия -обанкротили, всве муниципальные контракты на перевозку льготников - выиграли, перевозку льготников - не осуществляют, а деньги из бюджета за это получают регулярно, требуя при этом по несколько раз в год повышения стоимости проезда. Не пора ли их отправить по Саратовскому этапу, а весь прихватизированный транспорт вернуть городу

Гость|27.02.2019 13:36|

А вот и прорыв ядрёна батона и опять депутатик и братик тоже депутатит ржач полный

Гость|27.02.2019 13:41|

только саратов может навести порядок.надо еще на пару депутатов завести дела

Гость|27.02.2019 13:44|

Занимавшийся банкротством Саратовского авиационного завода бывший конкурсный управляющий Игорь Скляр получил награду за выдающие заслуги перед Пензенской областью. Губернатор Иван Белозерцев лично вручил бывшему генеральному директору ОАО «Электромеханика» Скляру почетный знак «Во славу земли Пензенской», сообщалось на портале правительства Пензенской области.

Гость|27.02.2019 13:45|

Спасибо Саратов! Бери его с потрохами!!! Да возродится в Пензе общественный транспорт, да исчезнут маршрутки, да будут новые экономически обоснованные маршруты!!!

Гость|27.02.2019 13:46|

Нагараждение жуликов и воров явно свидельствует о моральном разложении властей.

Гость|27.02.2019 13:46|

Общественный транспорт только в частных руках прибыль даёт, а так от него одни убытки - ПАРАДОКС!

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