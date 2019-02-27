27.02.2019 | 13:10

При расследовании уголовного дела по преднамеренному банкротству Саратовского авиазавода и хищению его имущества выделены в отдельное производство материалы по бывшему директору «САЗа», известному пензенскому бизнесмену Олега Фомину.

Об этом во вторник, 26 февраля, сообщил саратовский портал «Бизнес-вектор». Также возбуждено уголовное дело в отношении бывшего конкурсного управляющего авиазаводом - пензенца Игоря Скляра.

По данным издательства, Олегу Фомину и Игорю Скляру инкриминируется превышение должностных полномочий, повлекшее тяжелые последствия.

Олег Фомин был депутатом Пензенской городской думы IV и V созыва. Сейчас кресло думца занимает его брат Андрей Фомин. Олег и Андрей Фомины в Пензе занимаются пассажирскими перевозками, обслуживая наибольшее количество маршрутов автобусов как большого, так и малого класса.

«Уже в 2019 году ИП Фомин Олег Владимирович пытался приобрести акции АО «Автоколонна № 40» за 40 млн рублей, однако это ему не удалось. Предыдущие подвиги Фомина на поприще пассажирских перевозок привели к тому, что Пенза вообще осталась без муниципального транспорта», - пишет «Бизнес-вектор».