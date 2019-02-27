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Криминал | Прокуратура обнаружила сайт, где можно было купить подлинные дипломы

27.02.2019|18:08
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За 17 000 рублей (а то и дешевле) можно стать бакалавром или магистром, причем вполне официально, потом работать врачом, инженером или учителем. Для этого не нужно тратить годы обучения в вузе.

В Интернете документ о получении специальности можно было просто купить, как, например, принтер или холодильник.

«В Ленинском районном суде на рассмотрении находятся административные исковые заявления прокурора Ленинского района с требованиями о признании информации, размещенной в сети Интернет, в частности, о продаже аттестатов, дипломов о высшем образовании, распространение которой запрещено», - сообщила помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Ольга Бойко.

Документы, которые продавали через Интернет, были абсолютно подлинными. Прокуратура выясняет, как образовательные учреждения допустили такое нарушение закона.

«Реальный диплом, в котором, в принципе, отражены все сведения, которые соответствуют ГОСТам. Единственное - здесь не дается информация о том, что этот диплом выдан организацией и включен в перечень в соответствии с требованиями закона «Об образовании»: указанная организация будет иметь документы, свидетельствующие о выдаче соответствующего диплома. В целом реквизиты диплома соответствуют тем реквизитам, которые отражаются в дипломах о высшем образовании и аттестатах школы», - добавила Ольга Бойко.

На обнаруженных прокуратурой сайтах можно было купить диплом или аттестат практически любого учебного заведения страны.

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Гость|27.02.2019 19:08|

А нафига ваще учиться, когда есть готовый диплом. Покупай-не хочу. Только собственную судьбу не обманишь. Рано или поздно, отсутствие знаний в "выбранной профессии" даст о себе знать в виде чьей-то, или собственной трагедии, или просто, полной деградации. И так уже нормальных людей нет.

Гость|27.02.2019 19:19|

Бойко это которая экс-Чипчиу что-ли?

Гость|27.02.2019 19:30|

Хахалевы всё равно найдутся.

Гость|27.02.2019 19:36|

А если всё законно, то какие претензии?! В России живём!

Имя: Гость
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