27.02.2019 | 18:08

За 17 000 рублей (а то и дешевле) можно стать бакалавром или магистром, причем вполне официально, потом работать врачом, инженером или учителем. Для этого не нужно тратить годы обучения в вузе.

В Интернете документ о получении специальности можно было просто купить, как, например, принтер или холодильник.

«В Ленинском районном суде на рассмотрении находятся административные исковые заявления прокурора Ленинского района с требованиями о признании информации, размещенной в сети Интернет, в частности, о продаже аттестатов, дипломов о высшем образовании, распространение которой запрещено», - сообщила помощник прокурора Ленинского района г. Пензы Ольга Бойко.

Документы, которые продавали через Интернет, были абсолютно подлинными. Прокуратура выясняет, как образовательные учреждения допустили такое нарушение закона.

«Реальный диплом, в котором, в принципе, отражены все сведения, которые соответствуют ГОСТам. Единственное - здесь не дается информация о том, что этот диплом выдан организацией и включен в перечень в соответствии с требованиями закона «Об образовании»: указанная организация будет иметь документы, свидетельствующие о выдаче соответствующего диплома. В целом реквизиты диплома соответствуют тем реквизитам, которые отражаются в дипломах о высшем образовании и аттестатах школы», - добавила Ольга Бойко.

На обнаруженных прокуратурой сайтах можно было купить диплом или аттестат практически любого учебного заведения страны.